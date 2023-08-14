أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليو الاثنين، قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم على «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب جوي للتحذير من غارات جوية في مناطق: «تشيركاسي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، خاركيف، فينيتسي، كيروفوجراد، سومي، ميكولايف، أوديسا» وفي الزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من «مقاطعة خيرسون».

من جانبها، ستزود السلطات الروسية، غواصات «ياسن إم» المشروع 885 النووية بـ«صواريخ تسيركون» الأسرع من الصوت، موضحة على لسان مدير عام الشركة «الموحدة» لبناء السفن، أليكسي رخمانوف، إلى أن أول سفينة مزودة بالصواريخ الفرط صوتية هي فرقاطة «الأدميرال جورشكوف».

من جانبه، حذر صحفي في مجلة «فوربس» الأمريكية، يدعى ديفيد آكس، من مشكلة في نظام التحكم بإطلاق النار في دبابات «ليوبارد 1 أيه 5 بي إيه» البلجيكية المخصصة لأوكرانيا، موضحا أن الدبابات المحدثة تختلف في نظام التحكم بإطلاق النار«إس أيه بي سي أيه» المصمم في بلجيكا.

نظام التحكم بإطلاق النار يحتاج إلى عناية خاصة

وأشار آكس، إلى أن نظام التحكم بإطلاق النار«إس أيه بي سي أيه» يحتاج إلى عناية خاصة ودعم فني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، اشترت شركة «راينميتال» للصناعات الدفاعية الألمانية، من بلجيكا 50 دبابة «ليوبارد 1 أيه 5 بي إيه»، سيتم إرسال 30 منها إلى أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أيد مالك «تويتر»، مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رأي المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس حول فشل هجوم «كييف» المضاد والدور الخبيث للولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية، وقال عبر موقع «إكس»: بكلمة واحدة «بالضبط»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.