مقتل سياسي إكوادوري قبل 5 أيام من الانتخابات الرئاسية

قتل مجهولون، زعيم حركة «الثورة المدنية» السياسية في مقاطعة إسميرالدا الإكوادورية، بيدرو بريونيس، بالقرب من منزله، قبل 5 أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأعلنت مرشحة «الثورة المدنية» في الانتخابات الرئاسية بـ الإكوادور، لويس جونزاليس في مدونتها، إن بلادها تشهد أكثر حقباتها دموية، مشيرة إلى دولة استولت عليها «المافيا».وأعربت جونزاليس عن تضامنها مع عائلة بيدرو بريونيس.

وجاء اغتيال بريونيس بعد أسبوع من اغتيال مرشح الرئاسة فرناندو فيلافيسينسيو، بالرصاص في تجمع حاشد في كيتو في 9 أغسطس الجاري.