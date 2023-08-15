رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مقتل سياسي إكوادوري قبل 5 أيام من الانتخابات الرئاسية

كتب:

حسن رمضان
04:46 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
عناصر من القوات الأمنية في الإكوادور-صورة أرشيفية

عناصر من القوات الأمنية في الإكوادور-صورة أرشيفية

قتل مجهولون، زعيم حركة «الثورة المدنية» السياسية في مقاطعة إسميرالدا الإكوادورية، بيدرو بريونيس، بالقرب من منزله، قبل 5 أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأعلنت مرشحة «الثورة المدنية» في الانتخابات الرئاسية بـ الإكوادور، لويس جونزاليس في مدونتها، إن بلادها تشهد أكثر حقباتها دموية، مشيرة إلى دولة استولت عليها «المافيا».وأعربت جونزاليس عن تضامنها مع عائلة بيدرو بريونيس. 

وجاء اغتيال بريونيس بعد أسبوع من اغتيال مرشح الرئاسة فرناندو فيلافيسينسيو، بالرصاص في تجمع حاشد في كيتو في 9 أغسطس الجاري.

اقرأ المزيد:

أحداث أمنية في سجون الإكوادور.. منها احتجاز رهائن وقتلى

لحظة اغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور وسط أنصاره أثناء مهرجان انتخابي (فيديو)

مقتل رئيس إحدى أكبر مدن الإكوادور جراء هجوم مسلح على فعالية عامة

اغتيال مرشح الإكوادور.. مأساة قبل انتخابات الرئاسة بـ10 أيام
بقلم حسن رمضان