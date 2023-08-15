ارتفاع عدد ضحايا حريق داجستان الروسية إلى 66 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الانفجار، الذي أعقب حريقا في محطة وقود بضواحي مدينة «محج قلعة» عاصمة جمهورية داجستان الروسية، إلى 66 شخصًا بينهم 10 في حالة خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال النائب الأول لوزير الصحة الروسي فيكتور فيسينكو، للصحفيين إنه يوجد الآن 66 مصابا في المؤسسات الطبية في «محج قلعة»، مشيرا إلى أن 10 من بين الإصابات في حالة خطيرة.

وشهدت مدينة «محج قلعة» عاصمة جمهورية داجستان الروسية، حريقا اندلع بمركز لخدمة السيارات في المدينة، وامتد بعدها إلى محطة وقود، ما أسفر عن دوى انفجار، فيما وصف رئيس الجمهورية، سيرجي ميليكوف، الحادث بالمأساة.