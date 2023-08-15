برامج الدراسة في كلية العلاج الطبيعي بجامعة السويس 2023.. اعرف مميزاتها

تضمنت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي بجامعة السويس، والتي جاءت بواقع 370 درجة من إجمالي 410 درجات لمجموع الثانوية العامة.

برامج الدراسة في كلية العلاج الطبيعي

«الوطن» تستعرض في السطور التالية أقسام وبرامج كلية العلاج الطبيعي بجامعة السويس بعد إعلان نتيجة التنسيق، وهي كالتالي:

تقدم كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس العديد من البرامج وهي: علم التشريح وعلم الأنسجة ولتمرينات العلاجية وعلم وظائف الأعضاء والعلاج الكهربائي والمائي والاختبارات والمقاييس.

أقسام كلية العلاج الطبيعي

أما الأقسام التي تتضمنها كلية العلاج الطبيعي بجامعة السويس فهي: العلوم الأساسية والميكانيكا الحيوية والعلاج الطبيعي للباطنة، وأمراض الجهاز التنفسي والمسنين والعلاج الطبيعي للعظام وجراحاته وصحة المرأة والعلاج الطبيعي للجراحة والحروق والعلاج الطبيعي للأعصاب وجراحاته والعلاج الطبيعي للأطفال وجراحاته.

مميزات الالتحاق بكلية العلاج الطبعي جامعة السويس

وبحسب موقع الكلية فإنها تسعي إلى إعداد خريجين في مجال العلاج الطبيعي لهم قدرة عالية من الكفاءة الأكاديمية والعملية والمهنية عن طريق التعلم والتدريب المستمر بحيث تصبح كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس لها الريادة في مهنة العلاج الطبيعي علي كافية المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة للعمل على تخريج أخصائيين علاج طبيعي لهم مستوى علمي خاص وأداء مهني متميز في إطار الأخلاقيات المهنية العالية والرفيعة وذلك من خلال برامج تعليمية متميزة وبحث علمي خلاق لخدمة المجتمع.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية العلاج الطبيعي جامعة السويس

- شهادة أصلية للثانوية العامة، أو مستخرج رسمي بها.

- شهادة ميلاد أصلية

- 6 صور شخصية حديثة 4×6

- استمارة تجنيد أصلية للطلاب الذكور فوق 19 عامًا (استمارة 6 جُند)

- نموذج الخدمة العسكرية (نموذج 2 جُند)، للطلبة الذكور فقط.

- صورة من بطاقة تعريف الطالب.

- تقرير طبي مختوم من القطاع الطبي

- إيصال سداد المصروفات