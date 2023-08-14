نتيجة تنسيق كلية الطب في جامعة السويس 2023.. الأقسام والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات والمعاهد المختلفة، وجاء تنسيق كلية الطب في جامعة السويس 2023 ضمن كليات تلك المرحلة.

وجاء الحد الأدنى للقبول في كلية الطب جامعة السويس عند مستوى 375 درجة من إجمالي 410 درجات، مجموع الدرجات النهائية لطلاب شعبة العلوم.

أقسام كلية الطب في جامعة السويس

تضم كلية الطب في جامعة السويس 33 قسما، وتشمل الآتي:

- الباطنة العامة، ويشمل وحدات أمراض الدم والغدد الصماء.

- أمراض النساء والتوليد.

- الأمراض الصدرية.

- التخدير والرعاية المركزة

- الأمراض النفسية والعصبية.

- الأنف والأذن والحنجرة.

- الباثولوجيا الإكلينيكية.

- أمراض الكلى.

أقسام الجراحة بكلية الطب جامعة السويس

- الجراحة العامة، ويشمل وحدات جراحة الأوعية الدموية وجراحة التجميل وجراحة الأطفال وجراحة العظام.

- جراحة القلب والصدر.

- جراحة المخ والأعصاب.

- جراحة المسالك البولية.

- الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل.

- طب وجراحة العيون.

- طب الطوارئ.

- علاج الأورام والطب النووي.

- القلب والأوعية الدموية.

- التشريح الآدمي وعلم الأجنة.

- الباثولوجيا (علم الأمراض).

- الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

- الفسيولوجيا الطبية (وظائف الأعضاء).

- قسم الهستولوجيا وبيولوجيا الخلية، ويشمل وحدة الوراثة الطبية.

- الطفيليات الطبية.

- الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزئي.

- الفارماكولوجيا الإكلينيكية.

- الصحة العامة وطب المجتمع وطب البيئة وطب الصناعات.

- التعليم الطبي.

- الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

- طب الأسرة.

- الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة.

- الأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد المتوطنة.

- الأشعة التشخيصية.

- الأطفال، ويشمل حديثي الولادة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية طب السويس

شهادة الثانوية العامة.

شهادة ميلاد كومبيوتر.

عدد 9 صور شخصية.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب والأصل للاطلاع.

صورة بطاقة ولي الأمر.

واستمارة 2 جند واستمارة 6 جند للذكور.

بطاقة الترشيح.