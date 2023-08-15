الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية مع بداية تنسيق المرحلة الثانية

يبدأ بعد قليل التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، وفق ما أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم أمس، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.

المرحلة الثانية من التنسيق

ويتطلع طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، قبل بدء التسجيل في المرحلة الثانية من التنسيق، لمعرفة الكليات والجامعات المتاحة لهم، قبل تسجيل الرغبات اليوم، ومن خلال هذا التقرير، نستعرض الكليات المتاحة وفقا لما كشفت عنه وزارة التعليم العالي، عبر صفحتها الرسمية.

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثانية

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي

المعهد العالي الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي)

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية

إدارة وسكرتارية الحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي خدمة اجتماعية بور سعيد

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحة وفنادق 6 اكتوبر

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسيوط

آداب بني سويف

آداب جنوب الوادي

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه أسوان

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه دمياط

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تجارة سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف