خطة الدولة لتحويل مطروح إلى مركز عالمي للتجارة.. تضم أكبر ميناء تجاري

تشهد محافظة مطروح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة غير مسبوقة بكل القطاعات والمجالات، لم تشهدها طوال العقود الماضية، وعلى رأسها السياحية والتعليمية والخدمية والاستثمارية، والطرق والكباري والأنفاق، والتي يتمّ تنفذها على أرض المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للمساهمة ي توفير فرص عمل لأهالي مطروح.

تحويل مطروح لمركز تجارة عالمي ولوجيستي

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطة واهتمام الدولة بتحويل مطروح إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- تمّ افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجارىي غرب البلاد بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح بحوالي 70 كيلومترًا.

- يضم 970 مترًا ميناء تجاري للحاويات.

- ويضم 400 متر رصيف سياحي.

- ويضم 600 متر للمراكب الصب سعة 70 ألف طن مما يسهم في عمليات التصدير والاستيراد.

- يضم غاطس فريد من نوعه يصل عمقه إلى 17 مترًا.

- كما يضم الميناء منطقة لوجستية بمساحة 2000 فدان.

- يضم مصانع للدواجن والاستزراع السمكي، بالشكل الذي يحقق به الميناء نقلة نوعية من خلال تطوير أعمال النقل البحري اللوجستي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.