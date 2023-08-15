رئيس «سوهاج الأزهرية»: تفعيل اللغة الإنجليزية ضمن النشاط الصيفي للمعاهد

مع استمرار إجازة العام الدراسي، تلجأ الكثير من الأسر إلى تسجيل أبنائها في الأنشطة الصيفية المختلفة سواء بالمعاهد أو المكتبات أو الجامعات، وفي إطار ذلك، أكد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج، استمرار تفعيل النشاط الصيفي في المعاهد الأزهرية بالمنطقة، وإضافة إمكانية تعلم اللغة الإنجليزية لمن يرغب في ذلك.

النشاط الصيفي في المعاهد الأزهرية بسوهاج

وأوضح «حمادي» في بيان له، أنّ النشاط الصيفي، شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات الذين أبدوا حرصًا كبيرًا على الاستفادة من هذه الفعالية، وذلك في إطار خرص المعاهد على تنمية مهارات الشباب وتشجيعهم على استثمار وقتهم في الأشياء الامفيدة سواء الأنشطة الرياضية أو القراءة أو تعلم شيء جديد، لذا، فعلت إدارة طما الأزهرية، نشاط اللغة الإنجليزية منذ بداية الشهر الجاري.

أماكن نشاط اللغة الإنجليزية

وأوضحت إدارة طما الأزهرية، أن نشاط اللغة الإنجليزية متوفر في 3 أماكن، وهي: «معهد فتيات مشطا، بنين طما، فتيات طما»، وعلى من يرغب من الطلاب في الاشتراك به، التوجه إلى المعاهد سالفة الذكر للتسجيل.

وتأتي الأنشطة الصيفية، بتوجيهات الدكتورعرفان بدوي، مدير إدارة طما، وجرى متابعة النشاط الجديد، من قبل الأستاذ محمد حسن، موجه اللغة الإنجليزية بالإدارة، وجيهان أحمد عميدة معهد فتيات مشطا، ومحمد مصطفى عميد معهد بنين طما، ورشاد محمد عميد معهد فتيات طما، بالتعاون مع معلمي مادة اللغة الإنجليزية، هالة عبد المعين، ومحمد ماهر ونجلاء عبد المجيد.