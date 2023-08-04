«تعليم الجيزة»: بدء النشاط الصيفي بالمدارس وتنظيم ورش عمل للموجهين

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن بدء النشاط الصيفي وتفعيل الأنشطة داخل المدارس ومتابعتها وعمل ورش عمل للموجهين لرفع الأداء، مشيرا خلال اجتماع بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء، مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ومدير الشئون المالية بالمديرية والإدارات إلى المتابعة المستمرة والوقوف على المشكلات للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الاجتماع تطرق إلى الحديث عن التعليم الخاص ونسبة الـ10%، وقرار محافظ الجيزة، وعن التنقلات الداخلية لمدير المدارس وعن الإعلان عن الوظائف الشاغرة مع التنسيق، إضافة إلى عرض موقف الصيانات بالمدارس ومتابعتها وتجهيز المدارس للاستعداد للعام الدراسي مع التعليم الفني.

تفعيل الشباك الواحد وتنظيم العمل بشئون الطلبة

وشدد «سلومة»، خلال الاجتماع، على حسن معاملة الجمهور وتفعيل الشباك الواحد وتنظيم العمل داخل شئون الطلبة والمراحل خلال فترة التحويلات، إضافة إلى الإشارة إلى التحويلات الإلكترونية والتي بدأت أول شهر يوليو الماضي، وسيبدأ البت فيها بداية من منتصف أغسطس الجاري، مع تكليف مدير الإدارة بتشكيل لجان لمتابعة التحويلات.

توفير الزي المدرسي بأسعار مخفضة

وعن التقديم للصف الأول الابتدائي، أكد على تشكيل لجان في كل مدرسة، لافتا إلى رفع العبء عن كاهل الأسر، وتوفير الزي المدرسي من خلال الوحدة المنتجة بأسعار مخفضة طبقا للأسعار الاسترشادية.