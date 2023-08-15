محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الدور الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمد المستشار، مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية العامة» للعام الدراسى 2022 /2023، بنسبة نجاح 80.30%.

اعتماد نتيجة التعليم الأساسي المهني

كما اعتمد محافظ الأقصر، نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني للعام الدراسى 2022 /2023، بنسبة نجاح 80.2%.

وأوضح الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه عقب اعتماد النتيجة ستُراجع الفراغات الموجودة بمدارس التعليم الثانوي العام والفني، مع احتمالية النزول بمجموع القبول لشغل هذه الفراغات، استجابة للعديد من طلبات أولياء الأمور.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية التمريضية

وفي سياق منفصل؛ قررت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، خفض الحد الأدنى للقبول للالتحاق بالمعاهد الفنية التمريضية لنظام الخمس سنوات التابعة لها بمحافظة الأقصر إلى 255 درجة بدلًا من 260 درجة، وذلك بفروع المعهد كالآتي: مستشفى الكرنك، بنات فقط، مستشفى ايزيس، بنات فقط، مستشفى حورس، بنين وبنات.