احذر.. الرجوع للخلف مسافة طويلة مخالفة تستوجب سحب الرخصة

قال الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالاستئناف، إن الرجوع للخلف بالسيارة مسافة طويلة مخالفة تستوجب سحب الرخصة، لأن ذلك يتسبب في تعمد تعطيل حركة المرور، إذ أن تلك المخالفة ينطبق عليها نص المادة 75 من قانون المرور، والتي تنص على «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها».

مخالفة الرجوع للخلف تستوجب سحب الرخصة

وأضاف الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، أن الرجوع للسيارة للخلف يتسبب في إجراء مخالفات كبيرة قد ينتج عنها حوادث كبيرة؛ لأن ذلك كمن يسير عكس الاتجاه، بل الرجوع للخلف أكثر ضررًا من السير عكس الاتجاه فهو ليست لديه رؤية كاملة للطريق.

مخالفات سحب الرخصة لمدة 30 يومًا

- سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها دون تصريح من إدارة المرور.

- مخالفة خط سير سيارات الأجرة المحدد لها.

- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

- إذا لم يكن متوافرا بالسيارة شروط الأمن والمتانة.

سحب الرخصة لمدة 3 أشهر

وأشار الخبير القانوني، إلى أن قانون المرور حدد مخالفات سحب الرخصة لمدة 3 أشهر لأنها مخالفات تستوجب التصالح وهي كالتالي:

- استخدام الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف لما هو مسموح به في استخدامها.

- وقوف المركبة ليلًا أو في وقتٍ متأخر في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية.

- عند استخدامها في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات الرسمية، أو في حال السماح بوجود رکاب على المركبة من الخارج.

- إذا كان المثلث العاكس للضوء غير موجود في السيارة، أو كان لا يوجد بها حقيبة إسعافات أولية.