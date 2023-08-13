حملات المرور تحرر 109 آلاف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

تمكنت حملات الإدارة العامة للمرور خلال الـ 24 ساعة الماضية من تحرير109854 مخالفة مرورية متنوعة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع إدارة المرور بمديريات الأمن المختلفة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 109854 مخالفة مرورية

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 109854 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات، 45230 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،5351 مخالفة السير بدون تراخيص. 17 مخالفة موقف عشوائين 4 مخالفات شروط التراخيص.

تم اإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

توجيهات وزارة الداخلية

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.