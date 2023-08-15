«الأرصاد» تكشف أسباب استمرار تحسن الجو لليوم الرابع على التوالي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة التحسن في حالة الجو لليوم الرابع على التوالي، نتيجة ظهور سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط الرياح التي تقلل الإحساس من ارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس موضحا أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار ومعتدل الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى على أنحاء البلاد:

درجات الحرارة

القاهرة 34 - 25.

العاصمة الإدارية 34 - 25.

أكتوبر 34 - 24.

بنها 34 - 25.

دمنهور 33 - 25.

وادي النطرون 34 - 24.

كفر الشيخ 33 - 24.

المنصورة 34 - 25.

الزقازيق 34 - 25.

شبين الكوم 34 - 25.

طنطا 34 - 24.

دمياط 32 - 24.

بورسعيد 32 - 25.

الإسماعيلية 35 - 23.

السويس 35 - 24.

العريش 32 - 24.

رفح 32 - 24.

رأس سدر 36 - 25.

نخل 37 - 22.

كاترين 34 - 17.

الطور 35 - 26.

طابا 37 - 25.

شرم الشيخ 40 - 30.

الإسكندرية 30 - 24.

العلمين الجديدة 31 - 24.

مطروح 30 - 24.

السلوم 31 - 23.

سيوة 35 - 23.

رأس غارب 38 - 28.

الغردقة 39 - 28.

سفاجا 38 - 29.

مرسى علم 38 - 28.

شلاتين 38 - 29.

حلايب 35 - 29.

أبو رماد 36 - 29.

رأس حدربة 35 - 28.

الفيوم 35 - 24.

بني سويف 35 - 23.

المنيا 36 - 24.

أسيوط 36 - 23.

سوهاج 38 - 25.

قنا 42 - 26.

الأقصر 42 - 27.

أسوان 43 - 29.

الوادي الجديد 40 - 27.

أبو سمبل 41 - 29.