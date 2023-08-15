الأماكن الشاغرة بكليات الحقوق ودار العلوم والخدمة الاجتماعية 2023

مع بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 أمام طلاب الثانوية العامة، حددت وزارة التعليم العالي الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات والمعاهد الحكومية لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية الشعبة الأدبية، وتحديدًا في كليات الحقوق والخدمة الاجتماعية ودار العلوم وهي كالتالي:

- حقوق الإسكندرية

- حقوق الزقازيق

- حقوق الفيوم

- حقوق المنصورة

- حقوق المنوفية بشبين الكوم

- حقوق انتساب موجه الإسكندرية

- حقوق انتساب موجه الزقازيق

- حقوق انتساب موجه القاهرة

- حقوق انتساب موجه المنصورة

- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

- حقوق انتساب موجه أسوان

- حقوق انتساب موجه أسيوط

- حقوق انتساب موجه بنها

- حقوق انتساب موجه بني سويف

- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

- حقوق انتساب موجه حلوان

- حقوق انتساب موجه سوهاج

- حقوق انتساب موجه طنطا

- حقوق انتساب موجه عين شمس

- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ

- حقوق انتساب موجه مدينة السادات

- حقوق أسوان

- حقوق أسيوط

- حقوق بنها

- حقوق بني سويف

- حقوق جنوب الوادي

- حقوق حلوان

- حقوق طنطا

- حقوق عين شمس

- حقوق مدينة السادات

كليات خدمة اجتماعية

- خدمة اجتماعية الفيوم

- خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

- خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

- خدمة اجتماعية أسوان

- خدمة اجتماعية أسيوط

- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

- خدمة اجتماعية حلوان

كليات دار العلوم

- دار العلوم الفيوم

- دار العلوم المنيا

- دار العلوم انتساب موجه الفيوم

- دار العلوم انتساب موجه المنيا

- دار العلوم انتساب موجه أسوان

- دار العلوم أسوان

- رأس البر العالي للدراسات النوعية

- نظم المعلومات الإدارية سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات.

وأكّدت وزارة التعليم العالي على استمرار المرحلة الثانية للتنسيق بشكل إلكتروني على مستوى الجمهورية، من اليوم وعلى مدار 5 أيام، أمام طلاب شعبة علمي علوم ورياضة والأدبي.