الأماكن الشاغرة بكليات جامعة بني سويف في تنسيق المرحلة الثانية علمي

أعلن مكتب المعلومات والتوثيق الرقمي بجامعة بني سويف، الأماكن الشاغرة بكليات الجامعة لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية «الشعب العلمية» 2023.

الأماكن الشاغرة بالجامعة

وأضاف المكتب، على الصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الأماكن الشاغرة بالجامعة كالتالي:

- الإعاقة والتأهيل بني سويف.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف.

- الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف.

- الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة.

- إعلام بني سويف.

- إعلام بني سويف رياضة.

- ألسن بني سويف.

- ألسن بني سويف رياضة

- آداب انتساب موجه بني سويف

- آداب بني سويف.

- تجارة انتساب موجه بني سويف

- تجارة بني سويف

- تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

- تربية بني سويف

- تربية بني سويف رياضة

- تربية رياضية بنات بني سويف

- تربية رياضية بنين بني سويف

- تربية طفولة مبكرة بني سويف

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة

- تمريض بني سويف

- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

- حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

- حقوق انتساب موجه بني سويف

- حقوق بني سويف

- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

- زراعة بني سويف

- سياحة وفنادق بني سويف

- سياسة واقتصاد بني سويف

- سياسة واقتصاد بني سويف رياضة

- طب بيطري بني سويف

- علوم الأرض بني سويف

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