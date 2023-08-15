الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي وأدبي في المحافظات

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023، ومعها تتجه الأنظار إلى الكليات المتاحة في تلك المرحلة في المحافظات، لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، الأمر الذي تحدده وزارة التعليم العالي.

ويشهد تنسيق الكليات المرحلة الثانية 2023 توافر كليات مهمة لكل شعبة على رأسها كلية الطب البيطري لشعبة علمي علوم، والحاسبات والمعلومات لشعبة علمي رياضة، وسياسة واقتصاد للشعبة الأدبية.

درجات المرحلة الثانية في تنسيق الكليات 2023

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق 2023 في المحافظات بعدما اتيحت المرحلة الثانية للشعب العلمية بحد ادني 250 درجة أي 60.1%، والشعبة الأدبية بمجموع 238 درجة أي بنسبة 58.5%.

كليات المرحلة الثانية من علمي علوم 2023

وتمثلت الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق علمي علوم 2023 في المحافظات عبر الآتي:

- طب بيطري.

- تمريض.

- علوم.

- حاسبات ومعلومات

كليات المرحلة الثانية من علمي رياضة 2023

وتمثلت الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق علمي رياضة 2023 في المحافظات عبر الآتي:

-حاسبات و معلومات.

- فنون الجميلة عمارة

- ذكاء اصطناعي.

كليات المرحلة الثانية من أدبي 2023

وشملت الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق ادبي 2023 في المحافظات الكليات النظرية أيضاً وهي المتاحة للشعب العلمية أيضا وهم:

- ألسن.

- اقتصاد وعلوم سياسية.

- تربية.

- تربية طفولة.

- آداب.

- تجارة.

- حقوق.