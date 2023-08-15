6 طلاب من «هندسة السويس» يحصدون المركز الثاني بمسابقة عالمية: «شرفنا مصر»

حلم بالتفوق ورفع اسم مصر عاليا، نما معهم منذ الصغر، ليجهتدوا في الدراسة ليلًا ونهارًا حتى حصدوا ثمار تعبهم بتحقيقهم مجاميع عالية في الثانوية العامة، ليلتحقوا بعد ذلك، بكلية الهندسة، ولم يتوقف طموحهم عند دخول الكلية، بل كبر حتى استطاع فريق من طلاب «هندسة السويس»، الفوز بالمركز الثاني في إحدى المسابقات العلمية بالصين، وأصبحوا مصدر فخر لبلدهم.

طلاب «هندسة السويس» يشاركون في مسابقة عالمية

على الرغم من مجال الدراسة الشاق، إلا أن 6 من طلاب كلية الهندسة بجامعة السويس، كان لهم رأيًا آخر، إذ ثابروا وكافحوا من أجل إثبات مهاراتهم، حتى استطاعوا المشاركة في مسابقة «ROBOTCHALLENGE 2023 – Lego Sumo Adult»، المعنية بتقديم وتنفيذ أفكار مبتكرة في مجال صناعة الروبوتات بالصين: «كنا بنحلم إننا نشرف بلدنا، والحمدلله ربنا قدرنا ورفعنا اسم مصر لفوق».

المسابقة أقيمت منذ 5 أيام

المسابقة التي أقيمت منذ 5 أيام، شارك فيها كل من: عبد الله محمد محمد حسن، خالد محمد محمد حسن، إسلام محمود السيد، مصطفى بدر غريب ومحمد صالح سيد علي، وجمعهم بالفرقة الرابعة قسم ميكانيكا القوى، وعبد الرحمن جلال عبد الرحمن، الطالب بالفرقة الثانية قسم كهرباء قوى: «المسابقة بتتعمل كل سنة، ودول كتير بتنافس فيها، وقدرنا إننا نحقق المركز الثاني، وكنا فرحانين جدًا، لأننا مش بس بنمثل جامعتنا لكن بلدنا».

عقب فوزهم في المسابقة، أرسل الدكتور علي حسين عطا رئيس الجامعة، والدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة، التهنئة لهم، باعتبارهم نماذج مشرفة لبلدهم، بحسب بيان المركز الإعلامي للجامعة، وحرص «عطا» على نشر صورهم وأسمائهم على صفحة الجامعة الرسمية على «فيس بوك»، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.