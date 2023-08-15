مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: الجمهورية الجديدة تشهد حراكا سياسيا واضحا

قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحوار هو نتاج للجمهورية الجديدة والتي تشهد حراكًا حقيقيًا على كافة المستويات ومن بينها الجانب السياسي.

إدارة حوار حقيقي بين القوي السياسية

وقال النائب إيهاب الطماوي فى تصريح لـ«الوطن» إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى في أبريل عام 2022 لجلوس القوي السياسية مع بعضها البعض وإدارة حوار حقيقي بهدف إلى دعم الدولة المصرية كان السبب الرئيسي فى نجاح خارطة طريق الحوار الوطنى، لاسيما وأن فكرة المغالبة ليست مطروحة فى هذا المشهد، والجميع يعمل لصالح الوطن.

وأوض أن هناك مايقرب من 106 أحزاب شاركوا فى جميع جلسات الحوار الوطنى التي عقدت وطرحوا أفكارهم ورؤيتهم في بناء الدولة الجديدة.

التعددية الحزبية لبناء الجمهورية الجديدة

ولفت إلى أن لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني حرصت على إقرار فكرة التعددية الحزبية التى نص عليها الدستور، مبينا إلى أن الجلسات التى تم عقدها أفرزت مخرجات داعمة للأحزاب السياسية خلال المرحلة المقبلة مهما أختلفت المرجعية السياسية لكل حزب.