مديرية العمل بالقاهرة: تعيين 24 شابا من ذوي الهمم في 3 منشآت

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة تعيين 24 شابا من ذوي الهمم في 3 منشآت من القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وذلك في إطار جهود المديرية لدمج تلك الفئة في المجتمع بتوفير فيه لائقة لهم.

توقيع 24 عقد عمل لذوي همم بحضور 3 شركات

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه جرى توقيع عدد 24 عقد عمل لذوي همم من بحضور مسئولي 3 شركات.

استيفاء نسبة الـ5 % من إجمالي العاملين داخل المنشآت

وأضاف مدير المديرية استمرار توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لاستيفاء نسبة الـ5 % من إجمالي العاملين داخل المنشآت التى يعمل فيها 20 عاملاً فأكثر، طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.