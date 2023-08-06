«العمل» تحذر من كيانات التوظيف الوهمية: «فخ الباحثين عن فرص عمل بالخارج»

حذر مهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، من شركات التوظيف الوهمية والعقود المزيفة، وأكد، أن هذا النوع من الشركات فخ أمام الباحثين عن عمل في الخارج.

أهمية رفع وعي الشباب

وأضاف أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على سي بي سي، إنه لا بد من رفع وعي الشباب والمواطنين ضد الكيانات الوهمية.

توجه الشباب والراغبين في العمل إلى مديريات الوزارة

وأكد، ضرورة توجه الشباب والراغبين في العمل بالخارج إلى المديريات أو ديوان العام للوزارة للتأكد من الشركة ومدى ترخيصها ومعرفة سلامتها، مضيفًا: «يجب معرفة حقوقهم وواجباتهم قبل السفر للخارج».

وفي وقت سابق، حذر عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، المواطنين من الانسياق وراء أي شائعات أو صفحات ورسائل وهمية تصل إليهم من أي مكان بشأن العمالة غير المنتظمة.

وأكد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوزراة لا تقوم بإرسال بيانات على الهواتف وليس لها صفحات وهمية من أجل مطالبة المصريين بالتسجيل فيما يخض العمالة غير المنتظمة للحصول على إعانة الألف جنيه وغيره.