إصابة 3 أشخاص في انقلاب توك توك بالمنصورة

أصيب 3 أشخاص في مدينة المنصورة بالدقهلية، إثر سقوط اصطدام سيارة ملاكي بمركبة توك توك بالمنصورة وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة العام، لتلقي العلاج، وجرى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة. اصطدام سيارة ملاكي بتوك توك بالمنصورة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بمركبة توك توك وأسفر عن الحادث إصابة 3 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، إذ أصيب 3 أشخاص في أثناء ركوبهم توك توك يسير في اتجاه معاكس، واصطدمت به سيارة ملاكي على كوبري جامعة المنصورة، مما أدى إلى انقلاب التوك توك وإصابة كل من: «حمدي محمد وهبة»، 35 عامًا، مصابا بجرح قطعي في الجبهة، مقيم في السنبلاوين، «آية طلبة فرحات»، 26 سنة، مقيمة بالسنبلاوين، مصابة بكسر بالساق اليمنى، «هبة أسامة عبد المعطي»، 34 سنة، مقيمة بالسنبلاوين، مصابة بجرح قطعي في فروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين جميعا إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.