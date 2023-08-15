بيت الروبي يحقق 388 ألف جنيه إيرادات أمس في دور السينما

استطاع الفنان كريم عبدالعزيز أن يحقق بفيلم بيت الروبي، 388 ألف جنيه، إذ جاء في المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، ولازال يحقق إيرادات عالية ويتصدر المراكز الأولي بين الأفلام المنافسة.

قصة فيلم بيت الروبي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ فيلم بيت الروبي من الأفلام المميزة بدور العرض، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة كريم عبدالعزيز بزوجته نور اللبنانية، ودور السوشيال ميديا في حياتهما وتأثيرها على علاقتهما بشكل ملحوظ، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في السينمات.

أبطال فيلم بيت الروبي

المخرج بيتر ميمي جمع بين توليفة من النجوم الكبار، واستطاع أن يحتل مرتبة الأكثر إيراداً بدور العرض في تاريخ السينما المصرية، وفيلم بيت الروبي من بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.