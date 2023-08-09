المسلماني: «الإصلاح المؤسسي» كان رؤية مصر أثناء رئاسة الاتحاد الأفريقي

أكد الإعلامى أحمد المسلماني، أن رؤية مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، كانت الإصلاح المؤسسي، موضحا أنه في إطار الإصلاح المؤسسي طرحت القاهرة إنشاء مركز يتبع الاتحاد الأفريقي يكون بمثابة وكالة فنية متخصصة هدفها الإعمار والتنمية بعد النزاعات والحروب.

الوكالة فنية للإعمار فكرة مصرية لاقت قبولا أفريقيا واسعا

وأضاف المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة الحياة، أن فكرة مصر لإنشاء مركز وكالة فنية للإعمار والتنمية في أفريقيا لاقت قبولا أفريقبا واسع النطاق، مشيرا إلى أن مصر شرعت في تنفيذ هذه الفكرة، وفي عام 2022 تأسس المركز في القاهرة.

موضوعات مهمة طرحتها مصر

وتابع الإعلامي: «طرحت موضوعات مهمة مثل موضوع إنشاء منطقة تجارة حرة قارية على مستوى القارة الأفريقية، وقمة تنسيقية بين الدولة الأفريقية في منتصف العام»، لافتا أنه في يوليو 2023 شارك الرئيس السيسي، في القمة نصف سنوية في العاصمة الكينية نيروبي، وفي إطار «النيباد» لأن مصر تتولى رئاسة الجناح التنموي للاتحاد الأفريقي.