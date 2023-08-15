محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء

مع استمرار التحسن في حالة الطقس اليوم الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي، إلا أن هناك بعض المحافظات بالجمهورية سجلت أعلى درجة حرارة اليوم وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن عدة محافظات سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء، ووصلت درجة الحرارة العظمى فيها إلى 42 درجة، والمحسوسة إلى 43 درجة.

محافظات تسجل أعلى درجة حرارة

سجلت درجات الحرارة العظمى في محافظات الأقصر وأسوان 42 درجة والمحسوسة 43 درجة، والوادى الجديد وقنا 41 درجة والمحسوسة 42 درجة، وأبو سمبل 40 درجة والمحسوسة 41 درجة، وشرم الشيخ 41 والمحسوسة 43 درجة.

وسجلت أعلى درجات حرارة صغرى اليوم الثلاثاء 31 درجة مئوية في شرم الشيخ، و29 درجة مئوية في أسوان وأبو رماد وحلايب.

حالة الجو اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليود يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

وأكدن أنه يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار ومعتدل الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى على أنحاء البلاد كالتالى:

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة 34 - 25.

العاصمة الإدارية 34 - 25.

أكتوبر 34 - 24.

بنها 34 - 25.

دمنهور 33 - 25.

وادي النطرون 34 - 24.

كفر الشيخ 33 - 24.

المنصورة 34 - 25.

الزقازيق 34 - 25.

شبين الكوم 34 - 25.

طنطا 34 - 24.

دمياط 32 - 24.

بورسعيد 32 - 25.

الإسماعيلية 35 - 23.

السويس 35 - 24.

العريش 32 - 24.

رفح 32 - 24.

رأس سدر 36 - 25.

نخل 37 - 22.

كاترين 34 - 17.

الطور 35 - 26.

طابا 37 - 25.

شرم الشيخ 40 - 30.

الإسكندرية 30 - 24.

العلمين الجديدة 31 - 24.

مطروح 30 - 24.

السلوم 31 - 23.

سيوة 35 - 23.

رأس غارب 38 - 28.

الغردقة 39 - 28.

سفاجا 38 - 29.

مرسى علم 38 - 28.

شلاتين 38 - 29.

حلايب 35 - 29.

أبو رماد 36 - 29.

رأس حدربة 35 - 28.

الفيوم 35 - 24.

بني سويف 35 - 23.

المنيا 36 - 24.

أسيوط 36 - 23.

سوهاج 38 - 25.

قنا 42 - 26.

الأقصر 42 - 27.

أسوان 43 - 29.

الوادي الجديد 40 - 27.

أبو سمبل 41 - 29.