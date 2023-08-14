«الأرصاد»: سحب رعدية على بعض المناطق وتوقعات بأمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر إصدارات صور الأقمار الصناعية، حيث تشير إلى ظهور تكونات للسحب الرعدية على سانت كاترين وجنوب سيناء، موضحة أنّ السحب الرعدية قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار الخفيفة على سانت كاترين.

توقعات بأمطار خفيفة على سانت كاترين

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار التحسن النسبي في حالة الطقس، حيث يكون اتجاه الرياح على أغلب الأنحاء شمالية غربية نشطة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة على بعض المحافظات الآن

القاهرة 31 درجة مئوية

الإسكندرية 30 درجة مئوية

مطروح 29 درجة مئوية

بورسعيد 30 درجة مئوية

الغردقة 35 درجة مئوية

شرم الشيخ 37 درجة مئوية

الأقصر 36 درجة مئوية

أسوان 39 درجة مئوية

حالة الجو اليوم

وعن حالة الجو اليوم، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار التحسن في الأحوال الجوية نهاية الأسبوع الجارى وحتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.