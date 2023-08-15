فيلم مطرح مطروح يحقق إيرادات ضعيفة في السينمات خلال 24 ساعة

حقق فيلم مطرح مطروح الإيرادات في شباك التذاكر في جميع دور العرض السينمائية، إيرادات ضعيفة خلال 24 ساعة، إذ حقق مايقرب من ألف و917 ألف جنيه فقط .

إيرادات فيلم مطرح مطروح

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن فيلم مطرح مطروح تذيل الإيرادات يوم أمس الأثنين، ما يهدد خروجه من دور العرض، خاصة في ظل استعداد دور العرض لاستقبال فيلمين غدا بدور العرض .

دور العرض تستقبل أفلام جديدة غدا

تستقبل دور العرض غدا الأربعاء طرح فيلمين أولهما فيلم «وش في وش» بطولة الفنان محمد ممدوح وأمينة خليل، وفيلم «5 جولات» بطولة الفنان ماجد المصري، آدم الشرقاوي، والذي أقيم العرض الخاص للفيلم أمس وشهد حضور عدد من النجوم.

أبطال فيلم مطرح مطروح

يذكر أن فيلم مطرح مطروح يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.