«الداخلية»: ضبط 1949 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

في مجال المخالفات المرورية: ضبط عدد 1949 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام: ضبط عدد 33 قضية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 202 حكم قضائي متنوع.

ضبط 8 قضايا تزوير

وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد 8 قضايا.

اتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.