طريقة تصحيح البيانات المغلوطة ببطاقة الرقم القومي.. تظهر في القيد العائلي

شرح المحامي بالنقض عبد الله محمد عبد الله، كيفية التصرف في البيانات المغلوطة حال وجود بطاقة الرقم القومي قبل استخراج القيد العائلي إذ تظهر البيانات المغلوطة الموجودة ببطاقة الرقم القومي في القيد العائلي، لذا يجب تصحيح البيانات المغلوطة عن طريق تقديم طلب تصحيح للبيانات وبعد مراجعتها بمعرفة اللجنة المختصة يجري التصحيح.

تصحيح البيانات المغلوطة ببطاقة الرقم القومي

وأضاف «عبد الله» في حديثه لـ«الوطن»، أنه يبنغي الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية في العباسية، واستخراج شهادات الميلاد التي تثبت البيانات الصحيحة وإرفاقها مع طلب التصحيح، وبعد انتهاء اللجنة من فحص البيانات وفي حالة التأكد من صحتها تقر اللجنة التصحيح بعدها يحق للمواطن استخراج بطاقة الرقم القومي الجديدة ثم القيد العائلي وفي هذه الحالة ستكون بيانات القيد العائلي صحيحة.

الأوراق المطلوبة وخطوات استخراج القيد العائلي

- تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب استخراج القيد العائلي.

- تقديم نسخة من عقد الزواج، أو وثيقة الطلاق.

- تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج، والزوجة، أو يمكن تقديم نسخة من شهادة ميلاد الزوج والزوجة.

- يجب تقديم نسخة من شهادة ميلاد جميع أبناء الأسرة.

- يشترط تقديم نسخة من شهادة وفاة كل فرد متوفي من أفراد الأسرة.

- بالنسبة للرجال يشترط التقدم بوثيقة بموجب الموقف التجنيد لهم.

- يقوم المتقدم بإحضار نموذج للتسجيل العائلي، ثم تقديم طلب لاستخراج القيد العائلي بتسجيل كل البيانات المطلوب إدخالها في النموذج، ويجب إرفاقها مع الأوراق.