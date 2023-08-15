كاتب صحفي يوضح دلالات القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين

قال الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، إن اللقاء الذي جمع زعماء 3 دول عربية مهمة في المنطقة هي مصر والأردن وفلسطين بالعلمين، حدث استثنائي تتوقف أمامه وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، خاصة حينما يكون الحدث في ضيافة مصر، وفي هذا التوقيت؛ فأن يجتمع ملك الأردن مع الرئيس الفلسطيني في العلمين له دلالات بالغة وتنعكس من توقيت حدوثها.

وأضاف «أبو شامة» خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»، أن أهمية التوقيت تأتي في أنه يأتي استباقا لتصعيد إسرائيلي متوقع خلال الأسابيع المقبلة، نظرا لما تعانيه الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهي كما توصف في كل وسائل العلام بأنها أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا، وبسبب ضغوط كثيرة جدا تتعرض لها هذه الحكومة، فمن المتوقع أن تأتي بتصرفات أكثر مما حدث مطلع هذا العام، «نعلم أنه خلال 8 أشهر مرت علينا هذا العام سقط قرابة الـ300 فلسطيني في عمليات مختلفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي».

لم الشمل الفلسطيني والعربي

وأكد أن القمة تبعث برسالة عاجلة بضرورة لم الشمل الفلسطيني والعربي؛ والاصطفاف خلف القضية الفلسطينية، وكان جزءا مهما يأتي استكماله لما استضافته العلمين قبل أيام، وهو لقاء الفصائل الفلسطينية وكان لقاء مهما احتضنته مصر لكي يلتقي الفرقاء الفلسطينيين بما يعكس رسالة مهمة أن هناك خطوات يتخذها الشعب الفلسطيني من خلال فصائله للاصطفاف لدعم القضية الفلسطينية.

التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث

تابع «كما أن القمة تستهدف التنسيق والتكامل الجهود الثلاثية للدول الثلاث على المسار الدولي لإعادة إحياء عملية السلام، وخاصة في مشاركات دولية قادمة يشارك فيها الزعماء الثلاثة وأبرزها مشاركتهم في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل، وهو مجال يتسع لإعادة طرح وإحياء عملية السلام وإعادة تسويق القضية الفلسطينية دوليا، وتذكير شعوب العالم بحقوق الشعب الفلسطيني وأهمية هذه الحقوق».