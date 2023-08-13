أسعار الدواجن اليوم الأحد 13-8-2023 في الأسواق والمحلات

تواصل أسعار الدواجن اليوم 13-8-2023 في الأسواق والمحلات استقرارها، بعد أن سجلت الأسعار خلال شهر يوليو الماضي تراجعات مستمرة سببها الرئيسي الإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من الأعلاف وارتفاع درجات الحرارة، وذلك وفقًا للبورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم 13-8-2023 في الأسواق والمحلات والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- يتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض في المزرعة ما بين 61 و62 جنيها، وتصل للمستهلك بـ72 جنيها.

- يبلغ سعر كيلو الدجاج الأبيض داخل المزرعة 95 جنيها، والتنفيذ الفعلي 120 جنيها.

- يسجل سعر الدجاج الأمهات اليوم الأحد 95 جنيها أرض مزرعة، ويتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 69 و70 جنيها.

- كما يتراوح سعر الدجاج الساسو في المزرعة ما بين 84 و86 جنيها، وتصل للمستهلك ما بين 94 و86 جنيهًا.

سعر البانية والشيش طاووق اليوم

- وبالنسبة لسعر الفراخ البانية اليوم الأحد في الأسواق والمحلات يتراوح سعرها ما بين 170 و175 جنيها.

- فيما يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 155 و160 جنيها.