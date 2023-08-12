أسعار الدواجن اليوم.. الفراخ البيضاء بـ70 جنيها

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 12-8-2023 في بداية التداولات ببورصة الدواجن والأسواق.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء مبلغ 63 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و73 جنيهًا للكيلو، إذ تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت، في الأسواق وبورصة الدواجن، استقرار واضحًا في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم 95 جنيها، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بين 104 و105 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلك بين 110و115 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه اليوم السبت 12 أغسطس 2023

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 69 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

أسعار الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن ستشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة في السوق، خاصة أنّ السوق يشهد استقرارا ملحوظا بسبب وجود توازن حاليا بين العرض والطلب.