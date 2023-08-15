 لو ملحقتش طب وهندسة في المرحلة الأولى.. اعرف أسعارهم فى الجامعات الخاصة

عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2023، وتحديد وزارة التعليم العالي للكليات المتاحة فى تنسيق المرحلة الثانية، يسعى الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكليات الطب أو الهندسة، للبحث عن بدائلها فى الجامعات الخاصة، ومعرفة مصروفاتها الدراسية، خاصة بعد اعلان المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقديم بالجامعات الخاصة المعتمدة لديها.

وتستعرض الوطن أسعار كل من كليات الطب والهندسة بالجامعات الخاصة.

مصاريف كلية الهندسة في الجامعات الخاصة

- جامعة النهضة: 63.250 جنيه.

- جامعة بدر: 70 ألف جنيه.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 47 ألفا و300 جنيه للترم الواحد.

- جامعة 6 أكتوبر: 108 آلاف و100 جنيه.

- الجامعة الحديثة: 24800 جنيها.

- جامعة نيو جيزة: 31 ألف جنيه.

مصاريف كليات الطب جامعة 6 أكتوبر

- الطب والجراحة : 140 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- طب الأسنان 110 آلاف جنيه.

- الصيدلة 90 ألف جنيه.

مصاريف كليات الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- طب بشري: 155 ألف جنيه.

- الصيدلة: 95 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 145 ألف جنيه.

مصاريف كليات الطب في الجامعة الحديثة

- كلية الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.

- صيدلة: 42 ألفا و250 جنيها.

- طب أسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.

- علاج طبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا.

مصاريف كليات الطب بجامعة الأهرام الكندية

- صيدلة: 90 ألف جنيه.

- صيدلة إكلينيكة: 100 ألف جنيه.

- طب أسنان: 135 ألف جنيه.

- علاج طبيعي: 80 ألف جنيه.