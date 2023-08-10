«100 يوم صحة» تشارك في يوم سكاني بالسويس للكشف عن الأمراض المزمنة

شارك فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة السويس بحضور السيدة رفاعي حسن مدير عام فرع السويس، فعاليات اليوم السكاني الذى نظمه المجلس القومي للسكان بالسويس بجمعية أحباب الأنبياء لتنمية المجتمع التابعة للتضامن الاجتماعي بمساكن الحرية بحي عتاقة، بمشاركة مبادرة 100 يوم صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وقالت مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة السويس، إن المشاركة في اليوم السكاني والذي تضمَّن قافلة طبية لمبادرة 100 يوم صحة وتقديم خدمات مختلفة لأهالي المنطقة، وفقاً لتوجيهات الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار وتوجيهات اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بضرورة مشاركة جميع الجهات وتضافر كل الجهود لخدمة المجتمع للقضاء على الأمية والارتقاء بالمواطن المصري، حيث تم تقديم الخدمة الطبية للعشرات من المستفيدين بمبادرة 100 يوم صحة وقياس مستوي لعدد 25 وعقد لجنة امتحان وفوري لعدد 10.

«القومي للسكان» ينسق مع مسؤولي الجمعية لتقديم خدمات للمنطقة

أجرت عبير علي أمين مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالسويس، بالتنسيق مع مجدي سكران رئيس مجلس إدارة جمعية أحباب الأنبياء بمدينة الحرية بحي عتاقة وبمشاركة فريق العمل السكاني بإقامة يوم سكاني لخدمة أهالي المنطقة، وذلك من خلال تقديم العديد من الفعاليات المتمثلة في عقد لجنة اختبارات فورية لمحو الأمية لمن يجيد القراءة والكتابة وقياس مستوى برئاسة وحضور مدير عام الفرع وفريق عمل الفرع حسن السيد وفايزة فتحي ونصرة عوض الله، وكذلك بحضور ومشاركة الفعالة لصالح الحوفي مسؤول محو الأمية بمديرية الأوقاف.

100 يوم صحة تقدم خدماتها بمدينة الحرية في عتاقة بالسويس

ووفقاً لإعلان المجلس القومي للسكان ثانيا فقد أجري العديد من المبادرات خلال اليوم السكاني، حيث نفذت المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تقديم خدماتها لنحو 90 منتفعا بصحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تحت رعاية أمل رشدي وكيل وزارة الصحة، وتم عقد عدد من ندوات التوعية قدمتها سحر شعبان مسؤول الرائدات الريفيات للسيدات المستفيدات من الخدمة.

توزيع شهادات إتمام دورة تصليح موبايلات وتوزيع هدايا تحفيزية

وأجري توزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية لإصلاح الموبايلات والتي نظمتها الجمعية كنوع من أنواع تأهيل الشباب إلى سوق العمل ووزعت الجمعية شنط لسلع تموينيه علي المواطنين كحافز جذب لامتحانات محو الأمية.

وحضر فعاليات القافلة واليوم السكاني بحضور رمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية، الحاج مصطفى عبد ربه عضو مجلس إدارة جمعية أحباب الأنبياء وأنس بن مالك، ومحمد سعد رئيس مجلس إدارة جمعية نقاء، أحمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة جمعية قوص، محمد حسبو رئيس مجلس إدارة جمعية أرباب المعاشات، كما شارك من مجلس إدارة جمعية أحباب الانبياء نجاة مصطفى نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد إسماعيل عضو مجلس الإدارة.