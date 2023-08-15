مصروفات جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023.. تبدأ بـ31 ألف جنيه

تتراوح مصروفات جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023، خلال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، من 31 ألف جنيه حتى 105 آلاف جنيه.

مصروفات جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023

وجاءت مصروفات جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023، وفقا لكليات الشعبتين العلمية والأدبية، كما يلي.

- تبلغ مصاريف كلية الطب والجراحة نحو 105 آلاف جنيه سنويا.

- تبلغ مصاريف كلية طب الأسنان نحو 97 ألف جنيه سنويا.

- تبلغ مصاريف كلية الصيدلة نحو 85 ألف جنيه سنويا.

- تبلغ مصاريف كلية هندسة الحاسب نحو 69 ألف جنيه سنويا.

- تبلغ مصاريف كلية العلاج الطبيعي نحو 63 ألف جنيه سنويا.

- تبلغ مصاريف العلوم الصحية نحو 39 ألف جنيه سنويا.

- تبلغ مصاريف كلية علوم الحاسب الآلي نحو 69 ألف جنيه سنويا.

- تبلغ مصاريف كلية العلوم الإدارية نحو 46 ألف جنيه سنويا.

- تبلغ مصاريف كلية التمريض نحو 31 ألف جنيه سنويا.

وجرى إنشاء وافتتاح جامعة شرق بورسعيد الأهلية العام الماضي لتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، ويصل عدد كلياتها إلى 23 كلية لطلاب الثانوية العامة، ويتم الالتحاق بها حسب المجموع والرغبات ولتقليل سفر الطلاب للخارج للدراسة.