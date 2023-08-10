كشفت كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 وموعد إجازة نصف العام استعداد لانطلاق موسم دراسي جديد بعد انتهاء الإجازة الصيفية والعودة للمدارس.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 وموعد إجازة نصف العام

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 وموعد إجازة نصف العام، على هذا النحو:

- 30 سبتمبر بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024.

- 14 يناير 2024 بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- 27 يناير 2024 بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين من العام الدراسي الجديد.

إجازة نصف العام

وبعد معرفة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 ، فإن موعد إجازة نصف العام كالتالي:

- 8 فبراير 2024 انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول.

- 10 فبراير 2024 بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد في المدارس.

- 6 يونيو 2024 انتهاء العام الدارسي 2023-2024.

- 25 مايو 2024 بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- 1 يونيو 2024 بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

- 15 يونيو 2024 بدء امتحانات الثانوية العامة 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات

- 30 سبتمبر 2023 موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 .

- 9 يناير 2024 بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات.

موعد إجازة نصف العام في الجامعات

- 27 يناير 2024 بدء إجازة الفصل الدراسي الأول.

- 10 فبراير 2024 موعد بدء الفصل الدراسي الثاني.

- 30 مايو 2024 نهاية العام الدراسي الجديد .