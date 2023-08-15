الكشف على 1303 مرضى في قافلة طبية مجانية ببني سويف ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم، تنفيذ قافلة طبية بقرية براوه بمركز إهناسيا، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1303 مرضى، وصرف العلاج لهم بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية براوه بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، فحص المرضى في 8 عيادات في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان، وإجراء 21 تحليلاً بمعمل الدم، و31 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 8 أشعة، واستصدار قرارعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 68 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير عمل القوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.