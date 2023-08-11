حبس المتهمين بالاتجار في 700 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما ضبط بحوزتهما 700 طربة حشيش بقيمة 4.9 مليون جنيه تقريبًا، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية على المتهمين، أوضح أيمن على المحامي لـ«الوطن» أن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلي المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلي 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة الي قيام اثنين من العناصر الإجرامية «لهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط 70 كيلوجرام حشيش

وقام رجال الشرطة بضبطهما وبحوزتهما 700 طربة حشيش، وزنت 70 كيلوجراما، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4.9 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.