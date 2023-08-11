ضبط 100 كيلو هيدرو و310 طرب حشيش بأكثر من 3 ملايين جنيه مع تجار مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة متخذاً من صيدلية كائنة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 5424 قرصا وعقارا مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية و150 أمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية و160 قرصا منشطا.

وجرى ضبط 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية»، وبحوزتهم 310 طرب حشيش وزنت 31 كيلوجراما، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

وفي السويس، جرى ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلوجرام، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين.

مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وجرى ضبط ( أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته 1100 قرص وأمبول مؤثر.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 3 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.