بشرى تسافر إلى الأردن للمشاركة في مهرجان عمان السينمائي الدولي

سافرت الفنانة بشرى إلى الأردن للمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية العربية الطويلة بمهرجان عمان السينمائي الدولي، في دورته الرابعة، المقرر انطلاقته اليوم حتى 22 من شهر أغسطس الجاري.

ويضم برنامج المهرجان 56 فيلمًا من عامي 2022، 2023، تشمل أفلامًا روائية ووثائقية طويلة عربية ودولية وأفلامًا عربية قصيرة من 19 دولة جميع الأفلام تعرض للمرة الأولى في الأردن، من ضمنها 11 فيلمًا في عرض عربي.

اختيرت هذه التشكيلة الفريدة من الأفلام بعناية من بين مئات الطلبات لضمان تجربة سينمائية مميزة، مدعمة بنقاشات تفاعلية بعد العروض بين الجمهور ومخرجي الأفلام وضيوف المهرجان.

بشري تنتظر عرض فيلم «أولاد حريم كريم»

وانتهت بشرى مؤخرا من تصوير مشاهدها بشكل كامل في أحداث فيلم «أولاد حريم كريم» المقرر عرضه خلال أسابيع قليلة، والذي تشارك به كمنتجة أيضا، ومن المقرر طرحه بجميع دور العرض يوم 30 أغسطس الجاري.

أبطال فيلم «أولاد حريم كريم»

فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم «اولاد حريم كريم» عمرو عبد الجليل و بشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

مسلسل طبيبة شرعية

وتستكمل بشرى خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل «طبيبة شرعية»، وظهرت مؤخرا في الكواليس بفستان زفاف خطفت به الأنظار.

المسلسل من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.