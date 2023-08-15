اعتماد نتيجة بكالوريوس السياحة بجامعة قناة السويس بنسبة نجاح 76.84%

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم، نتيجة بكالوريوس السياحة والفنادق، بنسبة نجاح بلغت 76.84% من بين الطلاب الحاضرين لامتحانات السنة النهائية هذا العام.

وتوجه «مندور» برسالة تهنئة للطلاب خلال بيان صحفي، طالبهم فيه بالعمل على تنمية مهارات اللغة؛ لكونها مطلب أساسي لسوق العمل مع الثقافة العامة، مؤكداً أن خريجي السياحة سفراء لمصر، إذ تعتمد السياحة على التفاعل المباشر مع كافة جنسيات العالم.

209 طلاب تخرجوا من كلية سياحة قناة السويس

وقدم رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لـ209 طلاب وطالبة من خريجي هذا العام، بينهم 56 بقسم الإرشاد السياحي، 115 بقسم الدراسات السياحية، 38 بقسم الدراسات الفندقية.

أسماء أوائل كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس

وأعلنت الدكتورة نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة القناة، أسماء الطلاب الأوائل هذا العام، وهم:

المركزالأول: آية السيد إبراهيم قسم الإرشاد السياحي.

المركز الثاني: سارة أحمد نعمة الله الإرشاد السياحي.

المركز الثالث: هيلانة عبد المسيح قسم الدراسات السياحية.

المركز الرابع: محمد هشام عبد الظاهر قسم الدراسات الفندقية .

المركز الخامس: نيرة أشرف عبد الحميد قسم الإرشاد السياحي.

المركز السادس: سارة أحمد عبد الحق قسم الإرشاد السياحي .

المركز السابع: هنا طارق حسين قسم الإرشاد السياحي.

المركز الثامن: سمر أحمد عبد الحق قسم الإرشاد السياحي .

المركز التاسع: يوستينا إميل جرس قسم الدراسات السياحية.

المركز العاشر: أحمد وائل حمدي قسم الدراسات السياحية