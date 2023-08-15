لينك تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023 للقبول في الجامعات والمعاهد

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023 القبول بالجامعات والمعاهد، بعد فتح باب تسجيل الراغبات بداية من اليوم 15 أغسطس ويستمر لمدة 5 أيام وحتي يوم 19 من نفس الشهر، بإجمالي 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

لينك تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي، لينك تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023، ويتم التسجيل بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، واختيار الشهادة «شهادة الثانوية العامة، أو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا» ثم إدخال الرقم السري الخاص بالطالب وتسجيل رغبات الطالب .

تنسيق كلية الطب

هندسة بترول وتعدين السويس 386.0

طب دمياط 383.0

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381.0

طب الإسكندرية 381.0

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380.0

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379.0

طب الأقصر 379.0

طب المنيا 377.5

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بنها 377.0

طب عين شمس 377.0

طب حلوان 376.0

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375.0

طب بني سويف 375.0

طب الفيوم 375.0

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان المنيا 374.0

طب أسنان الزقازيق 374.0

طب أسنان طنطا 374.0

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5