الحكومة: لا صحة لطرح وحدات جديدة ضمن «سكن كل المصريين» حاليا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تداول إعلانات منسوبة لصندوق الإسكان الاجتماعي تزعم طرح وحدات سكنية جديدة ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» لمحدودي الدخل خلال الفترة الحالية.

وأشار المركز الإعلامي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» لمحدودي الدخل خلال الفترة الحالية، وأن الإعلانات المتداولة مزيفة، ولا علاقة للصندوق بها مطلقًا.

لم يتم طرح أي إعلانات جديدة لوحدات سكنية للمواطنين

وأضح أنه لم يتم طرح أي إعلانات جديدة لوحدات سكنية للمواطنين ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» لمحدودي الدخل منذ طرح الإعلان الرابع في أبريل 2023، مشددًا أنه في حال طرح أي إعلانات جديدة سيتم إتاحتها بشكل رسمي من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع «فيسبوك»، وأيضًا الموقع الإلكتروني للصندوق، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة، التي تستهدف استغلالهم ماديًا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإعلانات.