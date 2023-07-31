سامي عبدالراضي: «سكن لكل المصريين» مبادرة مهمة تقدم حياة كريمة للمواطنين

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» هامة وراقية للغاية وتوفر حياة كريمة لكل المواطنين، متابعًا: «في ظل الظروف التي يمر بها العالم مع ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء المختلفة مازالت الوحدات السكنية المعروضة ضمن المبادرة سالفة الذكر على قد الإيد».

تفاصيل مبادرة «سكن لكل المصريين»

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة «DMC»، أنَّ الدولة تقدم مبادرة جيدة للغاية لكل المصريين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وكثرة عدد الشباب والأسر التي لا تجد سكن مناسب لها ، مشيرًا إلى أنَّ مبادرة «سكن لكل المصريين» تقدم للشباب وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين 75 و125 مترًا كاملة التشطيب.

وتابع أنَّ استلام الوحدات السكنية يأتي خلال 18 شهرًا من بدء التخصيص، مشيرا إلى أن المبالغ التي يتمّ دفعها مقدمًا يسهل توفيرها، إذ أنَّها تكون 30 ألف جنيه، وقسط على مدار 20 عامًا أو أكثر حسب سن المتقدم، وتتراوح قيمة القسط من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه ويمكن أقل، مؤكّدًا أن سن المتقدم يحسم فكرة طول مدة التقسيط.

واستطرد: يحق للمواطنين من سن 22 فيما فوق وصولًا للمواطنين على المعاش التقديم على «سكن لكل المصريين»، موضحًا أن كل الشروط المطلوبة للتقديم متاحة من خلال وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، داعيًا كل الشباب الذين يستحقون الدعم التقديم على هذا المشروع، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع كونه قضى على مسألة العشوائيات مع خطة الدولة خلال السنوات الماضية.

الزمالك في البطولة العربية

وعن الملف الرياضي، أشار «عبدالراضي»، إلى أنَّ الزمالك فاز بنتيجة هامة وكبيرة للغاية في أول مباراة له في البطولة العربية وهي الفوز برباعية نظيفة، وهذه خطوة هامة في مجموعة صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنَّ الاختبار الحقيقي لنادي الزمالك اليوم أمام الشباب السعودي، إذ أنَّه فريقًا ليس سهلًا أبدأ واستطاع تحقيق التعادل في أول مباراته مع النصر السعودي الذي يضم الاعب كريستيانو رونالدو.

مهرجان العلمين الجديدة

وأكّد مدير تحرير جريدة «الوطن»، أهمية مهرجان العلمين الجديدة الجماهيري، إذ يلقى قبولًا كبيرًا لدى الجمهور، مشيرًا إلى أنَّ منطقة العلمين جاذبة لكل المصريين والعرب والأجانب، إذ يقدم المهرجان كل يوم فعاليات جديدة، متابعًا أنَّ مهرجان العلمين يقدم عروضا وحفلات وبطولات رياضية متنوعة، وهناك تجهيزات وتنظيمات طوال الوقت.

وأكمل: أعجبني ما قالته السيدة إسعاد يونس خلال تقديمها حلقات برنامج صاحبة السعادة من العلمين الجديدة، إذ قالت: أنا أول مرة أقدم حلقة وسط جمهور ضخم، كما استضافت فرقة أيامنا الحلوة التي تقدم أغانينا التراثية بشكل مبهج، فضلا عن استضافة كريس المصري الشاب الرائع الذي أدى عروضًا وخدعًا بصرية بصورة مبهرة».