مصروفات 7 كليات في جامعة المنيا الأهلية.. التقديم خلال ساعات

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، أن هناك سبع كليات متاح الالتحاق بها للطلاب خلال العام الجامعي 2023-2024.

الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة المنيا الأهلية

وقال رئيس جامعة المنيا في تصريحات لـ«الوطن» إن كليات جامعة المنيا الأهلية الـ7 المتاحة هي:

- الطب البشري والحد الأدنى لها 80% ومصروفاتها 120ألف جنيه سنويا.

- طب الأسنان، والحد الأدنى لها 78%ومصروفاتها 100 ألف جنيه سنويا.

- الصيدلة برنامج الصيدلة الاكلينيكية فارم دي، والحد الأدنى لها 72% ومصروفاتها 70 ألف جنيه سنويًا.

- العلاج الطبيعي والحد الأدنى لها 76% ومصروفاتها 70 ألف جنيه سنويا.

- الهندسة برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، والحد الأدنى لها 68% ومصروفاتها 50 ألف جنيه سنويًا.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي والحد الأدنى لها 60% ومصروفاتها 40 ألف جنيه سنويا.

- العلاقات العامة وإدارة الاعمال برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة والحد الأدنى لها 53% ومصروفاتها 30 ألف سنويا.

موعد التقديم

وأوضح رئيس جامعة المنيا أنه سوف يتم خلال ساعات قليلة فتح رابط التقدم إلكترونيا حتى الثانية عشر ظهر يوم الجمعة القادم 18 أغسطس، ويتم بعدها الفرز وإعلان نتيجة القبول لجميع المتقدمين.