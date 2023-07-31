مصاريف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة

أعلنت جامعة الإسماعيلية عن مصاريف جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة خلال العام المقبل، بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، لتعريف الطلاب وأولياء الأمور بالكليات المتاحة ومصاريف كل كلية على حدة، فيما استعدت الجامعة لاستقبال الطلاب بمبنى التنسيق بكلية الصيدلة داخل جامعة قناة السويس.

مصاريف جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة

وأعلنت الجامعة عن مصاريف جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة كالآتي:

1-كلية الطب: 115 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

2- كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه + المصروفات الإدارية.

3- كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

4- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس فارم دي - صيدلة إكلينيكية) 80 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

5- كلية الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) 70 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

6- كلية الهندسة والتشييد 60 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

7- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس الأسواق والمنشآت المالية وبرنامج ليسانس الترجمة التخصصية باللغة الألمانية وآدابها والإنجليزية والصينية) 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

8- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية) 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

9- كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

10- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

الكليات المتاحة في جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية 2023- 2024

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة تضم عددا من البرامج التي تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل في عدد كبير من المجالات، مشيراً إلى أن الجامعة خصصت برامج غير موجودة في بعض الجامعات للتوافق مع سوق العمل في منطقة القناة.

وأضاف أن الكليات المتاحة في جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية 2023- 2024 تضم كلية للطب وأخرى لطب الأسنان وكلية للعلاج الطبيعي وبرنامج للصيدلية إلى جانب كلية للهندسة وكلية للتجارة تضم قسمين للتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية وبرامج مترجمة، وكلية للتمريض وأخرى لتكنولوجيا العلوم الصحية.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى أن الجامعة تضم نخبة على أعلى مستوى من المدرسين من جامعة قناة السويس، لضمان تقديم المادة العلمية للطلاب على أعلى مستوى.