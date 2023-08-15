مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023.. 10 كليات متاحة لطلاب الثانوية
كتب:
وفاء الصعيدي
11:50 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
جامعة الإسماعيلية الأهلية
جاءت مصاريف جامعة الإسماعيلية 2023 خلال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، وفق ما أعلنته الجامعة، بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.
مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023
ووفقا للمعلن رسميا، فإنّ مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023، تأتي كما يلي.
1- كلية الطب: 115 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.
2- كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه + المصروفات الإدارية.
3- كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.
4- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس فارم دي - صيدلة إكلينيكية) 80 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.
5- كلية الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) 70 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.
6- كلية الهندسة والتشييد 60 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.
7- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس الأسواق والمنشآت المالية وبرنامج ليسانس الترجمة التخصصية باللغة الألمانية وآدابها والإنجليزية والصينية) 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.
8- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية) 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.
9- كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.
10- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.