مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023.. 10 كليات متاحة لطلاب الثانوية

جاءت مصاريف جامعة الإسماعيلية 2023 خلال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، وفق ما أعلنته الجامعة، بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023

ووفقا للمعلن رسميا، فإنّ مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023، تأتي كما يلي.

1- كلية الطب: 115 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

2- كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه + المصروفات الإدارية.

3- كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

4- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس فارم دي - صيدلة إكلينيكية) 80 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

5- كلية الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) 70 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

6- كلية الهندسة والتشييد 60 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

7- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس الأسواق والمنشآت المالية وبرنامج ليسانس الترجمة التخصصية باللغة الألمانية وآدابها والإنجليزية والصينية) 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

8- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية) 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

9- كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

10- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.