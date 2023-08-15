قبل بدء تصويره.. تعرف على تفاصيل فيلم وقت إضافي

يتابع المخرج أحمد جبة التحضيرات النهائية لـ فيلم وقت إضافي ومعاينة أماكن التصوير، وذلك قبل انطلاق تصوير الفيلم المقرر في مطلع سبتمبر المقبل، وهو الفيلم الذي يضم في بطولته مجموعة من النجوم.

تفاصيل فيلم وفت إضافي

ويضم فيلم وقت إضافي في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم: بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد سلطان، من فكرة محم دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، ويحمل توقيع المخرج أحمد جبة.

يستعد الفنان بيومي فؤاد للمشاركة في فيلم وقت إضافي، والذي ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية، حيث يعيش «فؤاد» حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، ويعرض له حاليا في السينمات عدد من الأفلام التي شارك في بطولتها.

قبل فيلم وقت إضافي .. أفلام كوميدية لـ بيومي فؤاد في 2023

شارك الفنان بيومي فؤاد في مجموعة كبيرة من الأفلام التي عرضت على مدار عام 2023 حتى الآن منها «أخي فوق الشجرة»، «اتنين للإيجار»، «شلبي»، «الصف الأخير»، «شوجر دادي»، «بعد الشر»، «أنا لحبيبي»، و«مغامرات كوكو»، بالإضافة إلى عدد من الأفلام التي سوف تعرض خلال شهر أغسطس الجاري: «العميل صفر»، «وش في وش» و«فوي! فوي! فوي!».