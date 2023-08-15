توريد 535 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه يتابع بصفة يومية أعمال حصاد القمح، فضلاً عن تكليفه لمسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بمتابعة عملية التسليم لمراكز التجميع والصوامع المخصصه لذلك، والاطمئنان على تذليل كافة العقبات وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة، حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد محصولًا استراتيجيا مهما.

كمية الأقماح الموردة حتى اليوم

ومن جانبها أوضحت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 535986 طن و427 كيلو جراما.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحذر نقل الاقماح المحليه المخصصه للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوي الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديريه التموين والتجاره الداخليه المختصه بالمحافظه المنقول منها القمح.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.