«الهجرة»: نظمنا رحلات ومؤتمرات لأبناء الجيلين الثاني والثالث لربطهم بوطنهم الأم

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّها حريصة على تنظيم الرحلات والمؤتمرات والزيارات المختلفة للشباب المصريين بالخارج، خاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث، داخل المشروعات والمدن الجديدة، لربطهم بوطنهم الأم، وإطلاعهم على كل ما يحدث من تطور وتنمية على أرض الوطن.

مركز شباب الهجرة

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى دور مركز شباب الهجرة للحوار «ميدسي»، الذي يعد أحد الأذرع المهمة للوزارة، كونه حلقة الوصل بين الوزارة والشباب المصريين بالخارج في جميع الدول المضيفة، وما لهم من دور في التواصل مع الوزارة خلال الأزمات.

جهود وزارة الهجرة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لاستعراض نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، الذي عقدته الوزارة 31 يوليو الماضي، بجانب عرض جهود وأنشطة الوزارة خلال عام، بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.