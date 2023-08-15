إنشاء مستشفيات ومبادرات طبية.. خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي في عهد الرئيس السيسي بمطروح

لم تلقى محافظة مطروح على مدار طيلة السنوات الماضية، اهتماما مثلما تلقته في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مجالات مهمة تمس حياة المواطنين، وعلى رأسها الاهتمام بقطاع الصحة والخدمات الطبية، لذا تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، خطة تطوير الملف الصحي في محافظة مطروح.

خطة تطوير قطاع الصحة بمطروح في عهد الرئيس السيسي

- إنشاء مستشفى النجيلة المركزي بمطروح عام 2019 بتكلفة 109 ملايين جنيه، بعد إعادة تجهيزه على أعلى مستوى ليصبح المستشفى الثاني من حيث التجهيزات بعد مستشفى العلمين.

- تطوير مستشفى السلوم المركزي بتكلفة 172 مليون جنيه، وتضم 94 سريرا، وتقدر عدد المواطنين المستفيدين من خدماته 17 ألف نسمة.

- تطوير مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح بتكلفة إجمالية 244.4 مليون جنيه، بطاقة 71 سريرا لخدمة 40 ألف مواطن.

- تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة 34.9 مليون جنيه، إذ شملت عملية التطوير رفع كفاءة المستشفى ذا السبع طوابق، واستحداث غرفة تحكم ومراقبة إلكترونية، وقسم مناظير نفسية وعصبية، وتطوير 7 غرف اقتصادية، وتطوير الغرف الطبية، منها 15 سرير طبي كهربائي لقسم الكلى.

- تطوير مركز عناية الصدر بالكامل بتكلفة 420 ألف جنيه، ورفع كفاءة وحدة النهوض الصحية، ومبنى الإدارة الصحية بمركز الحمام، بتكلفة 490 ألف جنيه.

- تطوير مبنى العزل الطبي بالسلوم، بتكلفة 300 ألف جنيه، ورفع كفاءة محزن بعلم الروم بتكلفة 150 ألف جنيه، وتطوير شامل لمستشفى النساء بإجمالي تكلفة 6.5 مليون جنيه.

- تطوير شامل لمستشفى الحميات بالمحافظة بقيمة 2 مليون جنيه.

- تطوير شامل لمستشفى الأطفال بإجمالي تكلفة 1.5 مليون جنيه، وإضافة 10 حضانات جديدة، و5 أجهزة تنفس صناعي، بالتعاون مع الجهات الأخرى.

- تطوير شامل لمستشفى براني ومستشفى الحمام والضبعة، إذ جرى رفع كفاءة وتطوير بعض الأقسام بهذه المستشفيات.

- تطوير وحدة أطبوح بمدينة مرسى مطروح، ووحدة النجيلة البحرية ووحدة الزويدة ببراني، ووحدة رأس الحكمة بمرسى مطروح، وإنشاء بعض الوحدات الجديدة، منها وحدة أبو زربية بالسلوم، ووحدة بهي الدين بسيوة، ووحدة القرية 29 بالحمام، وإنشاء مركز طبي سيدي عبد الرحمن الجديد بالعلمين.

- تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية السمامة مدينة الحمام بمحافظة مطروح الصالح مديرية الصحة والسكان لإقامة وحدة صحيه عليها.

- إنشاء مركز العزيمه لعلاج الإدمان بمطروح ليكون المركز الأول من هذا النوع بمطروح والإسكندرية على مساحة 8000 متر مربع وبطاقة استيعابية 135 سريرا، و2 عيادة خارجية، يستهدف ذلك المركز 12 ألف مريض سنويا، كما يضم ورش عمل للتأهيل المهني، لمساعدة المرضى على اكتساب حرف يحتاجها سوق العمل.

مبادرات وخدمات في قطاع الصحة

- تنفيذ بعض المبادرات والخدمات في قطاع الصحة بالمحافظة، ومن بين هذه المبادرات «حملة علاج سوء التغذية للأطفال ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، التي شملت مطروح، ومبادرة أولادنا أمانة للقضاء على مرض الأنيميا بين الطلبة بالمدارس، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع، التي استفاد منها عدد 13 ألف طفل بالمحافظة، والكشف على عدد 87 ألف طالب ضمن الحملة القومية للقضاء على التقزم والأنيميا والسمنة، وزيادة عدد المستفيدين من التأمين الصحي من 278.6 ألف مستفيد إلى 278.6 ألف مستفيد إلى 384.4 ألف مستفيد 38%».